Francisco Govinho Lima, ex centrocampista della Roma e oggi allenatore, dopo la visita a Trigoria dello scorso marzo, è tornato a parlare in esclusiva ai microfoni di Allroma.it in vista del derby di domenica. La sfida contro la Lazio arriva in un momento delicato, con la squadra di Gasperini alla ricerca di riscatto dopo la sconfitta contro il Torino.

Che partita si aspetta?

“Mi aspetto una grande partita, il derby è il derby. È la gara più importante del campionato. Domenica ci sarà un’atmosfera incredibile, l’Olimpico sarà pieno e, anche se entrambe arrivano da un passo falso, lotteranno per vincere”.

Con Dybala assente, quale può essere l’arma decisiva?

“Il mister ha grande esperienza e saprà scegliere al meglio. Io credo che debba affidarsi a una punta vera davanti, anche perché ha ragazzi importanti in quel ruolo. Mi aspetto una formazione simile a quella vista contro Bologna e Pisa, con Ferguson dal primo minuto per dare solidità”.

Quali sono i punti di forza della Lazio che teme di più?

“La Lazio ha giocatori di qualità che possono fare la differenza, ma la Roma è la Roma. Nei derby contano i dettagli: spesso basta un episodio o il gol iniziale a cambiare tutto. Non sarà facile, sarà una partita dura, ma sono convinto che la Roma farà bene”.

Su Angelino e Wesley:

“Angelino non ha brillato nelle ultime uscite, mentre Wesley ha grande voglia e forza fisica. Gasperini punta molto sugli esterni e credo che il brasiliano abbia tutte le qualità per diventare un giocatore importante. Mi auguro possa dimostrarlo proprio nel derby”.

Infine, Lima non ha dubbi sul pronostico:

“Per me finirà 2-0 per la Roma. Forza Roma!”.