Lille, Létang: “Celik andrà via”

Il presidente del Lille, Olivier Létang, ha ufficializzato la partenza imminente di Zeki Celik. In occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico del club francese, l’ex giallorosso Paulo Fonseca, il patron ha commentato anche alcune situazioni di mercato. Queste le sue parole:

“Ci sono giocatori che possono partire e ci sono giocatori che possono anche non partire ma noi vogliamo mantenere una squadra competitiva. C’è comunque chi andrà via come Botman, ma anche Renato Sanches, Zeki Celik e forse altri”.