Recentemente l’ex Roma Nemanja Matic, È entrato al centro delle polemiche in Francia dopo l’ultima giornata della Ligue 1 dopo aver coperto con del nastro bianco il logo arcobaleno contro l’omofobia presente sulla sua maglia. Il gesto compiuto nella partita vinta 2-0 contro l’Angers ha riacceso un forte dibattito all’interno della Lega.

Il giocatore attualmente in forza al Lione è stato convocato dalla Commissione disciplinare della Lega Calcio Professionistica francese (LFP) per il prossimo 4 giugno per rispondere delle sue azioni. Secondo quanto riportato da L’Equipe, in casi del genere l’organo d’ordine della LFP tende a garantire la funzione di una condotta educativa all”interno del campo di giuoco. Per questo, viene richiesto ai giocatori di partecipare ad azioni di sensibilizzazione e, in caso di rifiuto, scattano le squalifiche.

Un caso precedente fu quello di Mohamed Camara, ex Monaco nella scorsa stagione che fu allontanato dal rettangolo di gioco per ben 4 giornate nonostante rischiasse fino a dieci turni di stop.

Tuttavia, l’episodio ha riaperto il dibattito su quanto le campagne istituzionali possano coesistere con la libertà di espressione individuale, soprattutto quando si parla di tematiche sensibili. Attualmente, il club del Lione Ha dichiarato che si è trattato di una scelta personale del giocatore e che anche all’interno del club sarà valutato il gesto di protesta. Il giocatore al momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo.