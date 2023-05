Gli uomini di mister Mendilibar perdono 1-2 in casa contro il Real Madrid. Proprio come i giallorossi contro la Fiorentina, gli altri finalisti in Europa League si fermano nella Liga. Ad aprire le danze il gol di Mir a pochi minuti dall’inizio. La rimonta arriva con la doppietta di Rodrygo. Dopo questa sconfitta il Siviglia adesso deve preparare la sfida contro i giallorossi in programma il 31 a Budapest.