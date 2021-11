Oltre ai risultati che scarseggiano arrivano altri problemi per mister Mourinho. Questa sera non ha partecipato alla partita Matias Vina per un problema muscolare. In serata è arrivata la diagnosi: per il terzino sinistro si tratta di una lieve lesione all’adduttore destro. Sarà out contro il Venezia e, naturalmente, non andrà in Nazionale.