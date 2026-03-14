L’ex Roma Ashley Cole riparte dall’Italia: è il nuovo allenatore del Cesena

Non è una notizia destinata a scuotere il panorama calcistico europeo, ma rappresenta comunque un movimento interessante nel valzer delle panchine italiane. Nelle ultime ore, infatti, una scelta a sorpresa ha coinvolto una piazza ambiziosa come Cesena, pronta a voltare pagina dopo i recenti risultati deludenti.

A riportarlo è stato Gianluca Di Marzio attraverso il proprio profilo X, da cui è emersa l’indiscrezione poi rapidamente confermata: il club bianconero ha deciso di sollevare dall’incarico Michele Mignani, affidando la guida tecnica a un volto noto del calcio internazionale.

Il nuovo allenatore sarà Ashley Cole, ex terzino della Roma tra il 2014 e il 2016, pronto a iniziare una nuova avventura in Italia nelle vesti di tecnico. Per l’inglese si tratta di una sfida importante, utile a consolidare il proprio percorso in panchina e a rilanciare le ambizioni del Cesena in questa fase della stagione.