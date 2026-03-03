CORRIERE DELLO SPORT – Riccardo Calafiori sogna un giorno di tornare a vestire la maglia giallorossa, che ha lasciato appena prima di veder vincere dai suoi ex compagni quella Conference League poi festeggiata come un tifoso in giro per strada. “Mi piacerebbe tornare alla Roma – ha detto il difensore dell’Arsenal al podcast Supernova -. Era iniziato tutto benissimo: il gol contro la Young Boys e la possibilità di giocare di più. Poi per vari motivi prima sono andato via in prestito. Infine venduto. Sicuramente non ho fatto come speravo per diversi motivi. Vorrei tornare per esultare sotto la Curva Sud”.