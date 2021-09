La Gazzetta dello Sport – L’ex giocatore della nazionale egiziana e del Benfica, Abdel Sattar Sabry, potrebbe presto entrare a far parte dello staff della Roma. Lo rivela lo stesso Sabry, che dice: “Mourinho mi voleva già al Tottenham. Attendo una risposta fra pochi giorni“. Potrebbe essere un uomo in più per lo staff dello Special One che potrebbe essere molto utile ai progetti futuri del club.