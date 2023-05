Leverkusen, cambia il corteo dei tifosi: allerta scontri con i romanisti

È tutto pronto per l’attesissima semifinale di ritorno di Europa League tra Bayer Leverkusen e Roma. Stasera alla BayArena le due squadre si giocheranno tutto, ed è previsto un clima incandescente, di conseguenza l’allerta per l’ordine pubblico è alta. Prima dell’inizio della gara è atteso un corteo dei tifosi tedeschi, il punto prescelto è quello di Friedrich-Ebert-Platz, per poi raggiungere lo stadio.

Come riportato da Tag24, il tribunale amministrativo della Renania settentrionale-Vestfalia ha confermato un’ordinanza della polizia che imponeva un cambiamento nel luogo di ritrovo. Questo perchè Friedrich-Ebert-Platz era già stato registrato dalla Uefa come punto di ritrovo dei tifosi ospiti, in questo caso quelli della Roma. I supporter giallorossi saranno circa duemila e si temono possibili disordini, per questo la polizia aveva già cambiato i programmi dei tifosi tedeschi individuando uno spazio verde nel quartiere Opladen di Leverkusen.