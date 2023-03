L’Europa League celebra la Roma: 7 vittorie nelle ultime 8 partite allo stadio Olimpico

Una cosa è certa, i tifosi della Roma sono il dodicesimo uomo in campo per i giallorossi. Giocare con l’Olimpico sold out regala grandi emozioni e forza ai ragazzi di Mourinho, mettendo in difficoltà spesso e volentieri gli avversari. Questo è dimostrato dai numeri, la Roma in casa riesce a vincere molto di più che in trasferta, soprattutto in Europa. L’account ufficiale Twitter dell’Europa League celebra così la Roma:

“Sono sette su otto le ultime partite casalinghe vinte dalla Roma”