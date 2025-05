Il Messaggero (S. Carina) – Raggiungere la Champions sarebbe un’impresa. Non basterà vincere a Torino per tagliare il traguardo. Quello garantirebbe un posto in Europa League. Servirà che Di Francesco fermi la Juventus. Ranieri, comunque, ha già vinto.

Diverso il discorso per calciatori e società. Se per il sesto anno si resterà fuori dalla Champions, bisogna aprire una riflessione profonda. La speranza è che un uomo navigato come Ranieri abbia fatto capire a Friedkin diverse cose. La Roma è ferma da Budapest e stasera la squadra è chiamata a vincere per non alimentare beffe e rimpianti.