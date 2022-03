Letsch difende i tifosi: “Il 99% è corretto”

Corriere dello Sport (G. Marota) – Una città blindata indossa il vestito buono dell’Europa per spingere il Vitesse all’impresa e a riscattare la propria immagine agli occhi del mondo. I disordini di sabato al Gelredome – tra lanci di oggetti dagli spalti e invasioni in campo durante la sfida con lo Sparta Rotterdam – hanno creato imbarazzo al club di Arnhem e ai suoi cittadini, anche se l’allenatore Thomas Letsch ha tenuto a precisare che “oltre il 99 per cento de tifosi ci sostiene in modo corretto“.

Il tecnico tedesco ha compattato l’ambiente alla vigilia della sfida di Conference League contro la Roma. Dallo “Special One” alla “Special Night”, la serata speciale che si augura di vivere, il passo è breve: “Insieme possiamo farcela – le sue parole in conferenza stampa – siamo agli ottavi a giocarcela con un club meraviglioso che si farebbe valere pure in Champions e crediamo in un buon risultato“.