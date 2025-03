Nuovo appuntamento nello storico liceo Torquato Tasso per il progetto del Club dedicato alla diffusione inclusiva del gioco del calcio nella Capitale. Una conferenza rivolta a oltre centocinquanta studenti e docenti e poi una prova pratica per dimostrare che il calcio è per tutti. Questo il senso della mattinata trascorsa al Liceo Classico Torquato Tasso di Via Sicilia – uno degli istituti scolastici più antichi della Capitale – dove il 26 marzo l’AS Roma ha coinvolto la Roma Blind Football per confrontarsi sui temi dello sport paralimpico e sulla disciplina del 5-a-side blind football, riservato ad atleti non vedenti.