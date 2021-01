L’esultanza di Villar al gol di Pellegrini e la replica del capitano: “Basta che non ti fai male” – VIDEO

La Roma batte lo Spezia per 4-3 in pieno recupero grazie al gol del suo capitano Lorenzo Pellegrini. Al gol vittoria tutta la panchina è andata a festeggiare, ma sui social impazza il video di Gonzalo Villar che subito dopo il gol colpisce la panchina per esultare.

Su Twitter il numero 7 giallorosso ha commentato il video scherzando con lo spagnolo scrivendo: “Basta che non ti fai male“. Immediata la risposta di Villar che ha scritto: “Tutto apposto frate“.