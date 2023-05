L’estate della Roma: amichevoli a Singapore e in Corea del Sud contro Tottenham, Wolverhampton e Incheon

La Roma torna in Asia. Il club giallorosso, in espansione sul mercato orientale, tornerà nelle latitudini toccate a dicembre per la pausa mondiale con la tournée in Giappone. Il club giallorosso, infatti, parteciperà all’Asia-Pacific Tour: affronterà mercoledì 26 luglio il Tottenham, come comunicato dal club inglese sul sito ufficiale.

Tre giorni dopo si sposerà in Corea del Sud per disputare un’amichevole con il Wolverhampton. Successivamente, il 1 agosto, sarà la volta della partita con l’Incheon, nel cui stadio si giocherà la partita contro le Wolves.