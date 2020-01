L’errore fatale contro il Torino rimette in discussione Florenzi

Domenica Alessandro Florenzi ha dato il via alla rete dello 0-1 di Belotti, a recupero scaduto. Questo rende l’idea della sfortuna del ragazzo, al quale sarebbe bastato buttare il pallone in fallo laterale per mandare i suoi all’intervallo sullo 0-0. Invece Florenzi, nell’ottica sempre propositiva che chiede Fonseca, ha commesso un errore che può avere conseguenze imprevedibili sulle prossime settimane. La prima può essere la panchina contro la Juventus, dove potrebbe tornare dal primo minuto Spinazzola: l’ex bianconero ha una presenza fisica maggiore e contro Cristiano Ronaldo questo aspetto potrebbe fare la differenza. Non per questo però Florenzi chiederà di andare via: la sua idea è quella di rimanere in giallorosso almeno fino a giugno. Lo scrive il Corriere dello Sport.