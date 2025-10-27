Il Corriere dello Sport (G. Marota) – Leon Bailey esce dal Mapei Stadium con la consapevolezza di poter dare ancora di più. Il giamaicano, arrivato in estate dalla Premier League, ha giocato un buon match, muovendosi soprattutto sulla fascia sinistra in tandem con Dybala, ma sa che il suo potenziale offensivo è maggiore: «La mia prestazione poteva essere migliore», ha ammesso.

Il cambio al 50’ non è stato dovuto a problemi fisici: «Non stavo male. Se Gasperini mi ha tolto, ha fatto bene». Bailey si sta adattando al tecnico e al suo stile di gioco, dopo due mesi di ritardo dall’inizio della stagione. La Roma, intanto, ha già 8 punti in più rispetto allo scorso anno e il suo contributo potrebbe essere determinante.

Il giocatore punta a superare i suoi record personali (12 gol e 13 assist nella scorsa stagione) e, soprattutto, a riportare la Roma in Champions League, suo vero obiettivo di squadra. Dopo la guarigione dall’infortunio al retto femorale, Bailey si sente pronto: «Ho dovuto rispettare il mio fisico. Ora voglio svoltare». La prossima occasione sarà contro il Parma all’Olimpico.