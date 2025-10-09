Pagine Romaniste (S.Fabbretti) – La Roma si gode la sosta da capolista, un primato che stuzzica i sogni dei tifosi. In questo clima di entusiasmo, cresce l’attesa per un protagonista ancora nell’ombra, Leon Bailey. L’esterno giamaicano, arrivato dall’Aston Villa, non ha ancora indossato la maglia giallorossa a causa di un infortunio muscolare rimediato al primo allenamento. Ma se l’esordio è rimandato, le aspettative sono esigenti, alimentate a sua volta dalle parole del padre-agente, Craig Butler, che promette un impatto a dir poco rivoluzionario all’interno della squadra.

“Preparate le Patatine”: l’hype è giustificato?

Le dichiarazioni di un padre possono essere di parte, ma quelle di Craig Butler sono una vera e propria sceneggiatura hollywoodiana. “Presto tornerà all’instancabile ricerca dell’eccellenza”, ha scritto sui social, aggiungendo un carico da novanta: “Leon tornerà per far sì che la Roma raggiunga vette che nessuno avrebbe mai sognato possibili. Io ci credo e conosco mio figlio. Guardate. Andate a prendere quelle patatine”.

Parole audaci, quasi spavalde, che mettono un’enorme pressione sulle spalle di un giocatore che deve ancora fare il suo primo minuto in Serie A. C’è da ammettere però, che è innegabile che la Roma del Gasp abbia bisogno proprio delle caratteristiche di un giocatore come Bailey: velocità, dribbling e capacità di creare superiorità numerica. L’infortunio al retto femorale è stato una tegola, ma la fiducia del suo entourage è incrollabile. Butler parla di un giocatore che può portare la squadra a “vette mai sognate”, un’affermazione che i tifosi sperano non sia solo una mossa mediatica ma una profezia basata su un talento reale e pronto a esplodere nella capitale.

I numeri parlano: cosa dice la Premier League

Al di là delle promesse, sono le prestazioni sul campo a definire un giocatore. Per capire cosa può davvero dare Bailey alla Roma, è utile analizzare il suo rendimento recente nel campionato più competitivo del mondo.

I dati delle sue ultime stagioni con l’Aston Villa offrono un quadro chiaro di un giocatore di grande potenziale, anche se con alti e bassi:

Nella stagione 2023/2024 , Bailey è stato un fattore determinante per la squadra di Birmingham, mettendo a referto 10 gol e 9 assist in 35 presenze in Premier League . Un bottino che dimostra la sua capacità di essere decisivo sia in fase di finalizzazione che come uomo-assist .

Prima del suo trasferimento ad agosto 2025, nella stagione 2024/2025, aveva totalizzato 1 gol e 2 assist in 24 apparizioni, un rendimento meno incisivo ma che conferma la sua costante presenza nel gioco offensivo del club inglese.

In conclusione, se le parole del padre-agente sembrano esagerate, i numeri dimostrano che Leon Bailey ha tutte le carte in regola per essere il “tassello mancante” che serve a Gasp per tenere in piedi la rosa. La sua abilità nel saltare l’uomo e la sua concretezza in zona gol sono qualità rare. L’incognita principale resta legata al pieno recupero fisico e all’adattamento al calcio tattico della Serie A. Se Bailey riuscirà a replicare le sue migliori performance inglesi, forse quelle patatine i tifosi della Roma farebbero bene a prepararle davvero.