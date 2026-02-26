Nel pieno del Festival di Sanremo, Leo Gassmann ha trovato il tempo per parlare della sua grande passione per la Roma.

Tra esibizioni e prove generali, Gassmann continua a seguire la squadra. In un’intervista ai microfoni del Corriere dello Sport, ha dichiarato: “Preferisco la vittoria dello scudetto, senza dubbio. Ci ho sperato parecchio, cercheremo di seguirla in ogni caso”.

Infine, alla domanda su cosa rappresenti per lui la parola capitano, la risposta è stata immediata: “Totti”.

E proprio su Francesco Totti e sul suo possibile ritorno in dirigenza, Gassmann ha aggiunto: “Sarebbe molto giusto secondo me”.