È stata approvata all’unanimità l’offerta del fondo Cvc-Advent-Fsi per il 10% della media company creata per gestire e commercializzare i diritti televisivi della Serie A. Il voto nell’assemblea di Lega di oggi all’offerta del consorzio di fondi di investimento CVC-Advent-Fsi è stato unanime. Sul tavolo 1,7 miliardi di euro. Per la Roma era presente il Ceo Guido Fienga.