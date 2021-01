Lega Serie A, che gaffe: fa gli auguri a tutti, ma manca la Lazio – FOTO

Primo giorno dell’anno e prima polemica pronta ad accendersi. Tramite un post su Twitter, la Lega Serie A aveva fatto gli auguri a tutte le squadre del campionato. Nel post vi era la foto di un giocatore per squadra. Per la Roma, ad esempio, vi era Henrikh Mkhitaryan. Ne mancava però uno. Quale? Quello della Lazio. Nella foto, infatti, non compariva nessun riferimento alla squadra biancoceleste. La gaffe non è sfuggita al sempre attento mondo dei social, con l’account della Lega che è corso ai ripari rimuovendo il post. La frittata, però, rischia di esser stata già fatta.