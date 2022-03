Lega, prende quota Abodi

Corriere dello Sport (P. Guadagno) – Nella giornata di domani la Lega Serie A si riunirà per l’ennesima volta per cercare di eleggere il suo nuovo presidente. Tanti i nomi in lizza: Lorenzo Casini, candidato di Lotito, Bini Smaghi, Masi ed anche Andrea Abodi. Proprio sul presidente del Credito Sportivo si starebbero concentrando diversi voti. Attorno alla sua candidatura si stanno coagulando gli antichi sostenitori di Bonomi. Alla base di questo ‘movimento’ c’è anche l’idea di contrastare Lotito e, quindi, Casini. I numeri, però, restano in bilico. Ancora non è chiaro, infatti, se una fazione piuttosto che l’altra riesca a raccogliere gli 11 voti necessari per la fumata bianca. Ad esempio, la Juventus sarebbe ancora in bilico. Ragion per cui non è detto che la partita si chiuda già venerdì.