Lega, oggi l’assemblea: dalle finestre tv alla ripartizione

Corriere dello Sport (A. Ramazzotti) – Più che finestre televisive (ancora 8 o ampliamento a 10?), oggi pomeriggio l’assemblea di Lega prevista in videoconferenza parlerà molto di distribuzione dei soldi, un argomento che ai proprietari interessa di più rispetto all’evitare ogni giornata del prossimo torneo la contemporaneità di 3 gare. I dirigenti di via Rosellini lavorano da quasi due anni all’ipotesi di suddividere i match in 10 slot diversi per massimizzare l’audience televisivo e, dopo il mancato via libera delle scorse settimane, il tema è all’ordine del giorno anche oggi.

Si arriverà a una votazione? Non è detto. Probabile che la discussione vera e propria ci sia nella prossima assemblea quando magari sarà più chiaro anche se Sky riuscirà ad avere i diritti per trasmettere sul satellite gli highlights di tutte le partite della A, non solo delle 3 che detiene. Serve l’ok di Dazn che li ha comprati e potrebbe autorizzare la Lega a rivenderli.

Dazn ha già pagato il 5% ovvero 42 degli 840 milioni per i diritti 2021-22 ed è disponibile ad anticipare un ulteriore 15% (126 milioni) ai club che hanno bisogno di liquidità. C’è un solo problema: oggi andrà trovato un criterio per mettere d’accordo i presidenti (19 presenti, esclusa ancora la Salernitana) sulla ripartizione. C’è chi vuole seguire la legge Melandri (le grandi) e chi vuole una distribuzione in pari uguali (le medio piccole). Probabile sia scelta una via di mezzo.