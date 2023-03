L’effetto Serra su Mourinho, lo stop e il giallo degli audio

Corriere della Sera (L. Valdiserri) – Squalifica per due giornate e multa da 10.000 euro, ricorso immediato e apertura di un fascicolo da parte della Procura Federale. Era chiaro fin da martedì sera che il caso Mou-Serra sarebbe esploso in tutta la sua potenza.

Lo Special One non sarà in panchina in Roma-Juve e Roma-Sassuolo ma il club lo sosterrà per far annullare o ridurre la squalifica, ritenuta profondamente ingiusta. Il Giudice sportivo ha squalificato Mourinho “per aver contestato con veemenza la decisione arbitrale e rivolto espressioni ed illazioni gravemente offensive al quarto uomo“.

Una sentenza nella quale l’allenatore portoghese non si riconosce perché dice di essere stato provocato da Serra. “Sono emotivo, ma non sono pazzo – ha detto Mou alla fine della partita –. Se sono arrivato a quella reazione è perché è successo qualcosa. Per la prima volta in carriera qualcuno ha parlato con me in modo ingiustificabile“.