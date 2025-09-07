La Gazzetta dello Sport – Dall’Inghilterra arrivano nuove conferme sull’interesse di Leeds e Newcastle per Artem Dovbyk. I due club di Premier League avevano già provato a inserirsi negli ultimi giorni del mercato estivo, senza però riuscire a strappare l’attaccante ucraino alla Roma. Le loro valutazioni, però, non sono cambiate: il profilo di Dovbyk continua a piacere e non è escluso che possano tornare all’assalto già a gennaio, quando il mercato riaprirà i battenti.

Per la Roma il centravanti resta un elemento importante, soprattutto dopo le incertezze legate al reparto offensivo, ma l’eventuale apertura a una trattativa dipenderà dalle offerte e dal quadro generale degli attaccanti in rosa. Di certo l’interesse di club come Leeds e Newcastle conferma la crescente considerazione internazionale nei confronti del giocatore.