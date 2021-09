L’editoriale di Costanzo: “Non consumateci Mourinho”

Corriere dello Sport (M. Costanzo) – Leggo che Antonio Conte, ex grane allenatore, insieme a Melissa Satta, commenterà il calcio non nazionale su Sky. Gli allenatori, evidentemente, si guardano intorno per trovare anche un secondo impiego, pur rimanendo nell’ambito del loro mestiere.

Un titolo: “La Roma di Mou sa solo vincere”. Per carità, peggio se sapesse solo perdere o pareggiare. Ne leggo un altro “Roma al tavolo dello scudetto. Mourinho cala giù il poker“. Non ho mai letto tanti titoli solo su un allenatore. Non vorrei che Mourinho ce lo consumassero. Mi chiedo: ma perché con altri dello stesso rango, la titolistica non si sbizzarrisce in egual misura?

Ho come l’impressione che le donne parlino meno di calcio. Forse perché molte squadre hanno a poco la squadra femminile, quindi a casa, davanti a un televisore, gli uomini guarderanno certe partite e le donne altre partite. Tanto per stare insieme.

Saluto Gianfranco Giubilo, morto a 89 anni. Mi viene da pensare, ricordando Mario Pennacchia, a quanti giornalisti sportivi che si occupavano di questo nelle radio e nelle televisioni, ultimamente siano venuti a mancare. A loro e alle loro famiglie, un pensiero affettuoso.