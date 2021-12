L’editoriale di Costanzo: “‘Ma chi ce lo ha fatto fare’: i Friedkin e Mou se lo chiedono mai?”

Corriere dello Sport (M. Costanzo) – Per carità, va tutto bene, ma a volte mi sorprendo a pensare: e se giocassero le primavere? Poi mi distraggo. Sì, mi distraggo pensando: ma come nascono i campioni? Quando c’è l’opinione pubblica, oltre agli addetti ai lavori, dicono: “quello è un campione”. E i campione, sentendosi indicato come tale, si monta la testa o cosa pensa?

Penso ogni tanto: ma i Friedkin si chiedono spesso “ma chi ce lo ha fatto fare?”. Forse se lo chiede anche Mourinho, pur dotato di un carattere, forte, capace sempre di venir fuori dai momenti difficili. Sì, Mourinho ha veramente un carattere particolare.