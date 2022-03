L’editoriale di Costanzo: “La squadra di Kiev con Totti, Buffon e il ct Mancini”

Corriere dello Sport (M. Costanzo) – In questi giorni, in queste settimane che suscitano ansia, paura e guardano al futuro con incertezza, si possono fare anche ipotesi stravaganti al fine che le medesime, portino a qualcosa di positivo. Pochi giorni fa pensavo: ma se i calciatori di tutta Europa diventassero squadra e poi andassero a Kiev e suscitassero un po’ di tifo, un po’ di distrazione in una popolazione che giustamente vive solo paura, non sarebbe una cosa buona?

Sì, penso proprio di sì e infatti pensavo che anche Totti potrebbe tornare in campo in questo caso, che Buffon potrebbe stare a difendere la porta e che Mancini potrebbe essere il Commissario Tecnico di questa squadra che rincorre la leggerezza, la fine della guerra, lo stare insieme pacificamente. No, mi rendo conto che sono sogni senza concretezza.