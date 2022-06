L’editoriale di Costanzo: “Che bel gesto di Pellegrini quel bacio a Fabio Ridolfi”

Corriere dello Sport (M. Costanzo) – È bello che Pellegrini abbia fatto un video di saluto a Fabio Ridolfi, che è stato malato per 18 anni per colpa di una tetraparesi che lo ha paralizzato. Ridolfi, morto in questi giorni, ha cercato di togliersi la vita con una sedazione assoluta. Ridolfi era una grande tifoso della Roma, infatti ho visto le immagini di Pellegrini che gli lancia un bacio. Una bellissima cosa per questo sfortunato tifoso romanista. Quante battaglie ha combattuto il povero Fabio, in un paese dove non è consentita l’eutanasia.