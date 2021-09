L’editoriale di Costanzo: “A scuola i colori del tifo dei ragazzi”

Corriere dello Sport (M. Costanzo) – L’A.S. Roma, attraverso la fondazione Roma Cares ha sviluppato una attività dedicata agli studenti nelle scuole di Roma che, a settembre, potranno trovare in donazione oltre quattromila quadernoni brandizzati dalla A.S. Roma. E avranno anche la mascotte ufficiale Romolo e altre cose ancora.

Insomma, è bello, dico io, coltivare i tifosi fin da ragazzi che, studiando, abbiano sotto gli occhi i colori della Roma e se magari una interrogazione è un successo, il successo, in qualche maniera, lo legano alla Roma.

Hanno fatto bene i dirigenti della Roma a creare questa iniziativa, perché, superata in gran parte la pandemia, c’è voglia di tornare alla normalità. È normalità la scuola, ma è anche normalità il tifo. Tutto questo avverrà il 13 settembre, giorno di riapertura delle scuole. Nel pomeriggio saranno donati ai Roma Club quaderni per i tifosi, la mascotte ufficiale, ecc.

Ho letto che da qualche parte – e mi associo – che un gruppo di tifosi romanisti ha pubblicamente ringraziato i Friedkin per gli investimenti che hanno fatto e stanno facendo sulla Roma. Vorrei dir loro che anche noi abbiamo fiducia nelle scelte dei Friedkin.