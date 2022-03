L’editoriale di Costanzo: “A fine carriera Mourinho potrebbe fare l’analista”

Corriere dello Sport (M. Costanzo) – Molti sono stupiti perché la Roma ha vinto contro il Vitesse. Giustamente Mourinho ha detto: “Siamo più stabili e meno naif”. La bravura di Mourinho è quella di tirar fuori Tammy e poi Sergio Oliveira.

Ho come l’impressione che lui abbia una casa, da qualche parte, dove tiene nascosti 5/6 giocatori che fa uscire e andare in campo secondo necessità e circostanza.Sono sicuro che quando smetterà di fare l’allenatore, Mourinho potrebbe fare l’analista di squadre di successo e non.