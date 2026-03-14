Lecce, stop per Coulibaly: rischio forfait contro la Roma

Un’assenza che potrebbe pesare nelle rotazioni del Lecce in vista del prossimo impegno. Dopo la trasferta di Napoli, infatti, i salentini devono fare i conti con un problema fisico che riguarda uno dei titolari della mediana.
Durante la gara, il centrocampista del Lecce Lassana Coulibaly ha accusato un problema muscolare nel corso del primo tempo. Nonostante il tentativo di restare in campo fino all’intervallo, il dolore lo ha costretto ad alzare bandiera bianca, con Omri Gandelman subentrato all’inizio della ripresa.
Le condizioni del giocatore saranno valutate con esami strumentali nelle prossime ore, ma la sua presenza resta in forte dubbio per la sfida contro la Roma, in programma il 22 marzo allo Stadio Olimpico. Un’eventuale assenza che potrebbe incidere sull’equilibrio tattico della squadra di Eusebio Di Francesco.