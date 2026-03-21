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Lecce, Sottil out contro la Roma: stop per lombosciatalgia e visita specialistica in programma

Redazione
Pubblicato 4 ore fa il 21/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Lecce, Sottil out contro la Roma: stop per lombosciatalgia e visita specialistica in programma

In vista della ripresa del campionato, arrivano notizie poco confortanti per il Lecce, che continua a fare i conti con alcune defezioni in rosa. Tra queste, spicca l’assenza di un elemento offensivo importante, costretto a fermarsi proprio alla vigilia di una sfida delicata.

Secondo quanto riportato dal club salentino, Riccardo Sottil non sarà a disposizione per la gara contro la Roma. L’esterno offensivo è alle prese con una persistente lombosciatalgia e nei prossimi giorni si sottoporrà a una visita specialistica per approfondire la natura del problema e individuare il percorso di recupero più adatto.

Una tegola non da poco per l’allenatore Eusebio Di Francesco, già costretto a rivedere le proprie scelte a causa di diverse assenze. Il match, in programma domani alle ore 18 allo Stadio Olimpico, rappresenta un banco di prova importante per i giallorossi pugliesi, chiamati a fare risultato nonostante le difficoltà.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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