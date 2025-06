Nell’estate, non ancora cominciata, dei cambi in panchina, ecco un altro ribaltone: Marco Giampaolo non sarà più l’allenatore del Lecce. A comunicarlo, la stessa società salentina tramite comunicato:

“L’U.S. Lecce comunica di aver interrotto, in data odierna, il rapporto contrattuale con mister Marco Giampaolo, a cui va rivolto il ringraziamento per il lavoro svolto con grande dedizione e l’augurio per le migliori fortune professionali”.

Per sostituirlo, il preferito è Davide Nicola, reduce dall’esperienza positiva al Cagliari. Oltre a lui, in lizza anche Eusebio Di Francesco, voglioso di riscatto dopo la retrocessione con il Venezia.