Latif Ramadani, calciatore del Lecce, ha parlato dopo lo 0-0 ottenuto contro la Roma. Queste le sue dichiarazioni:

RAMADANI A DAZN

La tua posizione in campo? A te piace girare in campo, ma Gotti ti dice di stare vicino a Blin…

Quando abbiamo il pallone io voglio andare subito avanti per fare gol.

Cosa lascia questa gara?

Nei primi 10 minuti non abbiamo pressato bene, poi io e Blin abbiamo marcato Bove e Paredes e la partita è cambiata. Sentivo che avremmo potuto vincere, la Roma ha fatto un tiro con Angelino e uno con Aouar.

Come cambia il tuo modo di giocare in questo nuovo modulo?

Anche in nazionale gioco a due. Blin dà maggiore sicurezza in difesa, io invece sono più libero di attaccare per pressare.

Ti manca qualche gol però…

Sì. Oggi ci ho provato, ma il mio tiro è stato bloccato.

All’Europeo ci sarà Italia-Albania, ricordati del campionato in cui giochi…

L’Italia è una nazionale forte, ma anche noi entreremo in campo per vincere.