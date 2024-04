Lecce-Roma, l’audio tra Marcenaro e il Var sul rigore di Zalewski: “È un contrasto di gioco…” – VIDEO

Nella serata di ieri, durante la trasmissione Open Var, è stato svelato anche il contenuto della comunicazione tra l’arbitro Marcenaro e Paterna-Di Paolo, rispettivamente Var e Avar dell’incontro di Lecce, sull’episodio del rigore non assegnato alla Roma.

“Per me aveva già calciato (Zalewski, ndr), poi non ho visto sinceramente” dice Marcenaro ai colleghi in sala Var. “Per me questo diventa un contrasto di gioco perché il portiere colpisce prima il suo difensore e poi vanno addosso a lui”, la lettura davanti al video che chiuderà poi l’episodio. L’ex arbitro Damato, in studio, conferma la teoria: “Non c’è imprudenza nell’intervento del portiere del Lecce”. Per quanto poi dirà: “Se lo avessero fischiato non sarebbe stato sbagliato…”.