Lecce-Roma, Karsdorp non sarà convocato

Dopo un piccolo risanamento nei rapporti con Karsdorp, la situazione sembra non essersi ancora risolata. La Roma domani affronterà in trasferta il Lecce, visto l’infortunio di Spinazzola e i problemi fisici di Celik, la convocazione dell’esterno olandese era quasi certa. Secondo quanto riporta Gianlucadimarzio.com l’allenatore portoghese dovrà fare ancora a meno di Rick Karsdorp, che non sarà convocato. L’alternativa per Mourinho: quella di schierare Zalewski sulla fascia destra con El Shaarawy sulla sinistra.