Lecce-Roma, designato l’arbitro: Manganiello dirigerà il match

Si avvicina la sfida tra Lecce e Roma, valida per la 30ª giornata di Serie A. Un match importante per entrambe le squadre: i giallorossi vogliono continuare la corsa verso l’Europa, mentre il Lecce cerca punti preziosi per la salvezza. In vista della partita, sono state ufficializzate le designazioni arbitrali.

Come riportato da AIA, l’arbitro del match sarà Gianluca Manganiello. Gli assistenti saranno Preti e Moro, mentre il quarto uomo sarà Cosso. Al VAR ci sarà Di Paolo, coadiuvato da Ghersini come AVAR.