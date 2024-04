Lecce, Pongracic: “Contro la Roma giocato bene anche la gara d’andata. Gotti ci ha riportato fiducia”

Il difensore del Lecce, Marin Pongracic, ha parlato ai microfoni di TeleRama News, della sfida con la Roma. Queste le sue dichiarazioni:

“Contro la Roma avevamo giocato bene anche all’andata. Era un’altra squadra con un altro allenatore ma abbiamo dimostrato anche in altre partite che possiamo giocare contro tutti. E con loro abbiamo fatto una grande prestazioni e creato tante occasioni. Peccato non aver segnato e non aver preso i tre punti, ma è importante anche non aver subito nessuna rete”.

Cosa vi ha dato mister Gotti dal suo arrivo?

“Ha ridato fiducia alla squadra, ci dice che siamo bravi, che possiamo giocare con tutti e che dobbiamo avere il coraggio e la personalità per fare le giocate giuste. Se non hai quelli non puoi vincere né affrontare le big. Questo è importante anche per la prossima a Milano… Non dobbiamo fare nulla di speciale se non attivare il coraggio dentro di noi. Il mister ha le chiavi”.

Sabato appunto avete il Milan. Quali le chiavi tattiche?

“Essere coraggiosi per riuscire a stare alti. E dovremo fare attenzione all’uno contro uno, specialmente su Leao. Contro di lui difendere è difficile: oltre ad essere veloce ha tecnica, ma se teniamo la stessa intensità vista con la Roma, possiamo mettere in difficoltà anche il Milan”.

In conclusione, un appello ai vostri tifosi.

“Venite tutti allo stadio. Per noi è sempre un grande aiuto, speriamo di riuscire a rendervi felici con un risultato positivo. Vi siamo molto grati perché siete sempre presenti. Ci vediamo a Milano”.