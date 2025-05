Clima infuocato e tensione palpabile al Via del Mare, dove si sta disputando Lecce-Napoli, match cruciale sia per i salentini in chiave salvezza che per i partenopei in ottica Scudetto. Ma a prendersi la scena, fin dai primi minuti, è stata la feroce protesta dei tifosi di casa contro la Lega Serie A.

Il malumore del pubblico leccese è esploso già durante l’inno della Serie A, fischiato a gran voce dalla curva in segno di dissenso per il rinvio di sole 72 ore del match contro l’Atalanta, nonostante la recente scomparsa del fisioterapista Graziano Fiorita.

Al 6’, dopo l’annullamento di un gol di Lukaku per fuorigioco, la protesta è degenerata con il lancio di fumogeni e petardi in campo, costringendo l’arbitro Massa a interrompere la gara. Dopo circa sei minuti di stop, durante i quali è stato anche riparato un buco nella rete della porta difesa da Falcone, la sfida è ripresa regolarmente.