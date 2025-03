La Gazzetta del Mezzogiorno – Domani sera, nella sfida interna contro la Roma, il Lecce indosserà una maglia celebrativa del calcio in città, datato 15 marzo 1908. La scelta della società salentina è caduta sulla casacca indossata nella stagione 1976-1977, nella quale la squadra militava nella serie cadetta e aveva la coccarda della Coppa Italia Semiprofessionisti. Ruggero Cannito, uno dei protagonisti di quegl’anni, è entusiasta della scelta: “Bellissima iniziativa che non mi sorprende, conoscendo il presidente”. E su quella stagione: “Abbiamo affrontato il Monza in quella finale e Loddi segnò su un mio assist”.