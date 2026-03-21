Lecce, i convocati Eusebio Di Francesco contro la Roma

Il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha deciso chi saranno i convocati per la gara Roma.
Domani alle 18 si terrà all’Olimpico la sfida tra Roma e Lecce, valida per la 30 esima giornata di Serie A. In occasione del match il Lecce ha reso note le convocazioni di mister Di Francesco che dovrà rinunciare a diversi calciatori: Berisha, Camarda, Coulibaly, Sottil e Gaspar
Questa la lista dei convocati:
PORTIERI – Falcone, Früchtl, Samooja
DIFENSORI – Gallo, Jean, Ndaba, Pérez, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga
CENTROCAMPISTI – Fofana, Gandelman, Helgason, Marchwiński, Ngom, Ramadani, Sala
ATTACCANTI – Banda, Cheddira, N’Dri, Pierotti, Štulić