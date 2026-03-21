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Lecce, i convocati Eusebio Di Francesco contro la Roma

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 21/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Lecce, i convocati Eusebio Di Francesco contro la Roma

Il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha deciso chi saranno i convocati per la gara Roma.

Domani alle 18 si terrà all’Olimpico la sfida tra Roma e Lecce, valida per la 30 esima giornata di Serie A. In occasione del match il Lecce ha reso note le convocazioni di mister Di Francesco che dovrà rinunciare a diversi calciatori: Berisha, Camarda, Coulibaly, Sottil e Gaspar 

Questa la lista dei convocati:

PORTIERI – Falcone, Früchtl, Samooja
DIFENSORI – Gallo, Jean, Ndaba, Pérez, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga
CENTROCAMPISTI – Fofana, Gandelman, Helgason, Marchwiński, Ngom, Ramadani, Sala
ATTACCANTI – Banda, Cheddira, N’Dri, Pierotti, Štulić

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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