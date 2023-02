Domani al Via del Mare sarà Lecce-Roma. Out per il match Maleh, Pongracic e Dermaku. Di seguito la lista completa dei 25 convocati da mister Baroni:

Portieri: Bleve, Brancolini, Falcone.

Difensori: Baschirotto, Cassandro, Ceccaroni, Gallo, Gendrey, Lemmens, Pezzella, Romagnoli, Tuia, Umtiti.

Centrocampisti: Askildsen, Blin, Gonzalez, Helgason, Hjulmand.

Attaccanti: Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Oudin, Strefezza, Voelkerling.