Lecce, Gotti soddisfatto: “Abbiamo creato tante occasioni”

La Gazzetta dello Sport – Il pareggio alimenta il rammarico in casa-Lecce. Ma alla fine il punto è pesante per la squadra di Luca Gotti, che a fine gara ha ricevuto gli applausi del “Via del Mare” e gli elogi del presidente Saverio Sticchi Damiani. “Siamo soddisfatti dell’atteggiamento – ha dichiarato Gotti -. Abbiamo giocato con coraggio, creando e mancando tante occasioni, alcune clamorose. Avere il rammarico per uno 0-0 contro la Roma è un aspetto positivo. Dopo due gare contro Salernitana e Roma possiamo contare su 4 punti e sull’imbattibilità di Falcone. Ma non penso a quanto fatto fino ad ora. La squadra va portata fino al 26 maggio in questa condizione psico-fisica“.