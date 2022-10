Lecce, Baroni può lanciare Umtiti: “Dimostreremo coraggi con umiltà”

La Gazzetta dello Sport (P.Marzotta) – Il Lecce, da squadra più giovane della Serie A, si presenta dinanzi alla Roma di José Mourinho. Il gruppo di Marco Baroni cerca il quarto risultato utile di fila, ma è consapevole delle difficoltà dell’impegno. “Sarà una partita complicata e Mourinho è uno che vuole vincere anche quando gioca a tombola – ha dichiarato il tecnico del Lecce-. Dobbiamo essere pronti a metterli in difficoltà. Ci sono dei punti in palio e dobbiamo proporci con umiltà, dimostrando coraggio, determinazione e tanta voglia. Troveremo una Roma accesa. Bisogna evitare di presentarci con un atteggiamento rinunciatario. Bensì dobbiamo entrare in campo con la grande voglia di misurarci contro dei campioni“. Tra i salentini è scoccato il momento dell’esordio in Serie A per il difensore centrale campione del Mondo Umtiti.