Lecce, Baroni: “Giochiamo contro una squadra che ha valori assoluti, corsa e qualità. Serve una gara perfetta e non è detto che basti”

Quali sono i punti di forza della Roma? “La Roma può farci gol anche nel sottopassaggio (ride, ndr). Pensiamo alla nostra prestazione: giochiamo contro una squadra che ha valori assoluti, corsa e qualità. Ma è il bello di queste partite: vogliamo ben figurare. Serve una gara perfetta e non è detto che basti”.

Mister, dopo tre gare importanti in chiave salvezza, quale sarà la differenza? “Questo è un campionato che non ti permette di guardare l’avversario. E’ importante ora, non è importante domani: non vedo oltre, sarebbero soltanto distrazioni che in questo momento non servono. Confido nel nostro pubblico: sta a noi emozionarlo. Davanti a questi avversari devi andare forte”.

Mister, è anche la sfida delle palle inattive: Baschirotto da un lato, Smalling dall’altro… “Baschirotto ha sfruttato un’ottima traiettoria sabato scorso. Ma questo mi fa piacere: più hai possibilità di verificare che quanto si prova in allenamento funziona, più fa piacere”.