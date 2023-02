Sabato ore 18:00, allo stadio Via Del Mare, andrà in scena Lecce-Roma, valida per il Campionato di Serie A. I salentini, nell’allenamento mattutino nello stadio di casa, hanno dovuto fare a meno di Maleh, Dermaku e Pongracic. Al contrario, il tecnico Baroni ritrova Hjulmand, fermatosi nell’allenamento di ieri per un problema muscolare. I dubbi su chi sarà a disposizione per la sfida ai giallorossi di José Mourinho, sarà deciso domani dopo l’allenamento di rifinitura.