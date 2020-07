Le rivincite. Fonseca: “Peccato…”. Dzeko e Spinazzola, sgambetti all’Inter

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Niente vittorie contro le prime quattro per la Roma, ma un bel po’ di rammarico si. Senza quel folle errore di Spinazzola la vittoria sarebbe arrivata e avrebbe aiutato la Roma a centrare un bel poker consecutivo di tre punti. “Peccato, ormai pensavamo davvero di avewrcela fatta, di aver portato a casa questa vittoria“, le parole di Fonseca. “Ho visto comunque cose molto positive, la squadra continua nella sua crescita“. Da quando la Roma ha virato con la difesa a tre ha portato a casa 10 punti in 4 partite. Ad illudere è stata la coppia Dzeko-Mkhitaryan. Il secondo ha segnato, il primo ha confezionato un assist nello stretto. Nel bene e nel male il protagonista in casa giallorossa è stato Spinazzola, l’uomo che avrebbe dovuto giocare questa sfida dall’altra parte.