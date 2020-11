Le rivincite di Fonseca: “Ora sembra tutto facile”

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Lo sguardo è tranquillo, ma l’impressione è che gara dopo gara Fonseca si stia prendendo molte rivincite. Ecco le sue parole dopo la vittoria straordinaria col Cluj: “Terza gara senza subire gol? La squadra è più sicura, abbiamo fatto una buona partita difensivamente, abbiamo cambiato giocatori ma quello che è importante è non cambiare l’intenzione di essere sempre una squadra sicura. L’impatto straordinario di Pedro? Sì, me lo aspettavo. Pedro è un grande professionista, è un giocatore diverso che sta aiutando molto la squadra. L’importante è avere giocatori con questa intensità. Pedro ha portato alla squadra intensità, è importante. Milanese? Il risultato ha permesso di far esordire questo giovane ragazzo. La Primavera sta facendo un lavoro importantissimo, abbiamo due o tre ragazzi che lavorano normalmente con noi. Milanese ha meritato questo momento, è stato importante il risultato ma anche dare spazio a questo giovane”.