Le risposte di Fazio e Juan Jesus. Contro il Braga prova Cristante

Corriere dello Sport (R. Maida) – Juan Jesus e Fazio, i due vecchietti che non sono stati neanche inseriti nella lista Uefa, si sono dimostrati ancora una volta utili alla causa romanista, infilandosi nei ruoli difensivi che i tanti infortuni avevano generato. Fazio addirittura ha giocato titolare, smaltendo le ruggini dei primi cinque minuti per poi chiudere in crescendo. I due verranno sicuramente convocati ancora, domenica contro il Milan, perché gli indisponibili della Roma continuano ad essere molti.

Per l’Europa League, invece, dovrebbe essere pronto Bryan Cristante. Ieri ha continuato il lavoro individuale. Sente meno male alla schiena. Se non ci saranno intoppi, giovedì sarà lui a guidare la difesa. Probabilmente con la fascia di capitano sul braccio, perché Pellegrini è destinato al riposo come Mkhitaryan.